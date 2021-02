Semesterende ohne Zeugnis: "Komische Situation"

Heute endet für die rund 193.300 Schüler in Oberösterreich das erste Semester dieses Schuljahres so, wie es im Herbst begonnen hat: ungewöhnlich. Denn der Großteil der Schüler muss ohne Schulnachricht in die um eine Woche vorgezogenen Semesterferien starten. Mit dieser Maßnahme soll ein zu großer Andrang an den Schulen vermieden werden.

Ausgenommen davon sind rund 37.800 Schüler jener Übergangsklassen, die im Herbst in einen neuen Schultyp wechseln: Also Schüler der vierten, achten und neunten Schulstufe. Weil für die Anmeldung in der neuen Schule das Semesterzeugnis benötigt wird, können sich die betroffenen Schüler dieses bereits heute abholen. Alle anderen Kinder bekommen ihr Semesterzeugnis erst nach den Ferien ausgehändigt. Denn dann beginnt zumindest in den Volksschulen wieder der Präsenzunterricht zur Gänze, während an den höheren Schulen zumindest bis zu den Osterferien ein Schichtbetrieb stattfindet.

Den letzten Tag vor den Energieferien wollen viele Schulen trotzdem nicht ereignislos verstreichen lassen. Zumal derzeit sowieso kein regulärer Unterricht, sondern nur eine Betreuung angeboten wird.

So wie etwa in der Volksschule Gmunden-Stadt, in der während des Lockdowns immerhin "gut zwei Drittel" der insgesamt 84 Schüler am Vormittag betreut werden. "Für die heutige letzte Einheit vor Semesterende haben sich die Klassenlehrer daher etwas Besonderes einfallen lassen. Denn ein würdiger Abschluss gehört schon dazu", sagt Direktorin Elke Pürstinger. In der Musikmittelschule Enns werde dieser in Form einer Art "Sozialstunde" stattfinden, wie Schulleiterin Anita Reischl sagt: "Wir wollen mit den Schülern in dieser Einheit noch einmal darüber sprechen, wie es ihnen in der letzten Zeit ergangen ist. Denn es ist schon eine komische Situation für uns alle", sagt sie.

"Ganz normal" will man den letzten Schultag im BRG Steyr Michaelerplatz bestreiten. All jene der 130 Schüler der achten Schulstufe, die im Herbst in eine andere Schule wechseln, könnten sich heute ihr Zeugnis "gestaffelt" abholen, sagte Direktor Gerald Bachmayr.

Auf wenig Interesse stößt hingegen der in den Semesterferien angebotene Ergänzungsunterricht für Schüler mit Förderbedarf: Laut Bildungsdirektion OÖ gab es 1205 Anmeldungen, die meisten davon für Volksschüler (645). Problematisch könnte sich dabei die erforderliche Mindestgruppengröße von acht Schülern erwiesen haben: Da diese vielerorts nicht erreicht wurde, müssten Schüler in der kommenden Woche teilweise zu benachbarten Schulstandorten pendeln. Dies führte wieder zu Abmeldungen, wie etwa Direktorin Reischl von der MMS Enns sagte: "Weil unsere Schüler dafür etwa nach Linz hätten fahren müssen, haben die Eltern ihre Kinder wieder abgemeldet."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at