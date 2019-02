Seltsamer Vorfall mit angeblichen Zivilpolizisten in Steyregg

STEYREGG. Ein 16-jähriges Mädchen wurde etwa gefragt, "was sie kosten würde".

Einen ungewöhnlichen Vorfall zeigte ein 16-jähriges Mädchen am Sonntag in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) an. Die junge Mühlviertlerin gab an, dass sie am Samstag noch spät nachts unterwegs gewesen sei.

Kurz vor Mitternacht habe ein großes, weißes Auto neben ihr angehalten, in dem ein Mann und eine Frau saßen.

Die beiden hätten sie angesprochen, behauptet, Zivilpolizisten zu sein und ihr eine Reihe von Fragen gestellt, etwa „sie kosten würde“, wie alt sie sei, was sie hier mache.

Die Frau forderte die 16-Jährige zudem auf, sich auszuweisen, worauf diese ihre e-card vorwies. Anschließend habe ihr die Frau aufgetragen, „schleunigst nach Hause zu gehen“, und das Auto sei weggefahren. Die Absicht der Unbekannten ließ sich laut Polizei aus der Schilderung des Mädchens nicht erkennen.

Es könnte sich um einen schlechten Scherz gehandelt haben, möglicherweise seien die beiden aber auch vor weiterem Vorgehen gestört worden.

