"Seltenes Schauspiel": Linz ist Schnee-Hochburg des Landes

Eine dicke Schneedecke hat den Linzer Hauptplatz unter sich begraben. Nur einzelne Trampelpfade teilen das hier so seltene Weiß. Keine Frage, seit dem Dreikönigstag hat Frau Holle ganze Arbeit geleistet. Doch nicht überall ist der Schnee auch angekommen. Während man sich im Zentralraum über die lang ersehnte Winterstimmung freut, bleibt das südliche Bergland aper.

"Das ist ein ganz seltenes Schauspiel", sagt Alexander Ohms, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Große Schneegaranten wie etwa das Salzkammergut gehen heuer fast leer aus, der Schnee fällt im Zentralraum."

Das Weiß aus dem Süden

Vom Dreikönigstag bis gestern Mittag fielen in Linz zwanzig Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist mehr als fünfmal so viel wie an einigen Messstationen im Salzkammergut. In Windischgarsten fiel sogar nur ein Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Grund für diese ungewöhnliche Wetterlage ist eine Kaltluftfront aus dem Süden. Sie zieht von Norditalien aus über Österreich. "Normalerweise kommt unser Schnee aus dem Norden. Die Kaltfront bleibt im südlichen Bergland an den Alpen hängen und löst hier starken Schneefall aus", sagt Ohms. "Bei diesen klassischen Wetterlagen hat der Zentralraum selten eine Chance auf größere Schneemengen." Doch dieses Mal ist das anders: Die Kaltfront zog aus Oberitalien zügig über den Süden Österreichs hinweg, über die Alpen und kam über dem nördlichen Innviertel und den Donauraum zum Stehen.

Schnee bleibt liegen

An der Gmundner Esplanade blickt Lokalredakteur Edmund Brandner auf das fast schneefreie Ufer des Traunsees. Das Salzkammergut ist bis in die Täler angezuckert, mehr nicht.

Ganz anders sieht die Situation hingegen bei Michaela Krenn-Aichinger in Wels aus, wo Schnee beinahe schon Seltenheitswert hat. Nach dem Homeschooling ging es für die Kinder am gestrigen ersten Schultag entweder zum Eislaufen auf den Welser Stadtplatz oder in den Burggarten zum Schneemannbauen. Die frostigen Kameraden prägen auch in Ried bei Thomas Streif und im unteren Mühlviertel bei Bernhard Leitner das Bild. Er half seiner Tochter beim Schneemannbauen und verpasste ihm kurzerhand, passend zur roten Kopfbedeckung, eine giftgrüne Krawatte. Bis Mitte nächster Woche können die Kunstwerke aus Eis und Schnee noch bewundert werden, denn die Temperaturen bleiben um den Gefrierpunkt. Mitte nächster Woche hält dann das Tauwetter Einzug.

