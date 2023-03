Seltene Ehre für fünf JKU-Absolventen

Nur rund 20 AbsolventInnen erhalten im Durchschnitt jedes Jahr diese Auszeichnung. Nun durften sich gleich fünf AbsolventInnen der Johannes Kepler Universität Linz über diese Ehrung durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen freuen: Anna Hössinger-Kalteis, Christian Motz, Andreas Schörgenhumer, Dominik Wieland und Thomas Paireder wurden vom Staatsoberhaupt die Ehrenringe überreicht.

Eine Sub-auspiciis-Promotion ist die höchste Auszeichnung einer Studienleistung in Österreich. Die Voraussetzung: Von der Oberstufe bis zum Ende des Studiums dürfen nur „Sehr gut“-Bewertungen vorliegen. Diese fünf haben das geschafft. Sie alle sind nun DoktorInnen der Technischen Wissenschaften.

„Herausragende Leistungen brauchen viele Zutaten. Begabung und Talent sind nur die Basis. Ebenso braucht es Durchhaltevermögen und Disziplin. Und vor allem: Neugier und ForscherInnengeist", freut sich Stefan Koch, JKU Vizerektor für Lehre und Studierende.

Auch der Dekan der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der JKU, Kurt Schlacher, lobte den Einsatz der Studierenden: „Es ist für jede Universität eine besondere Freude, wenn AbsolventInnen sub auspiciis Praesidentis rei publicae promovieren"

Die Überreichung der Ehrenringe übernahm Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Bedeutung der Auszeichnung betonte: „Die Auszeichnung soll ein sichtbares Zeichen Ihres Erfolgs sein - und ein Dankeschön, dass Sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu suchen.“

Die ausgezeichneten AbsolventInnen

Bestätigt fühlt sich Andrea Hössinger-Kalteis.„Die Auszeichnung ist für mich eine große Ehre und zeigt mir, dass es die richtige Entscheidung war, Kunststofftechnik zu studieren“, so die 30-jährige gebürtige Riederin. In ihrer Doktorarbeit „Modelling and Simulation of Cellular Materials for Engineering Applications“ beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von Simulationsmodellen von Schäumen unterschiedlicher Dichten. Diese Modelle können unter anderem dafür verwendet werden, die mechanischen Eigenschaften (z.B. das Druckverhalten) eines Schaums virtuell zu bestimmen.

Stolz zeigt sich auch Christian Motz, der sich unter dem Titel „Statistics Aided Self-Interference Cancellation for LTE-A/5G Transceivers“ mit der Beseitigung von Störungen bei Handysignalen beschäftigt hat. „Ein bisschen Glück gehört dazu, jetzt fällt eine Last ab“, so der begeisterte Fotograf.

Auch Thomas Paireder hat sich mit Handy-Störungen beschäftigt. Seine Arbeit „Nonlinear Interference Cancellation in LTE-A/5G RF Transceivers” zeigt, wie man durch effiziente Algorithmen Störungen unterdrücken kann. „Es ist ein überwältigender Moment“, so Paireder, der in Haidershofen in Niederösterreich lebt.

„Data Analysis and Error Analytics in Large-Scale Heterogeneous Software Systems” lautete die Doktorarbeit von Andreas Schörgenhumer. Dabei geht es um Datenanalyse zur Erkennung und teilweise auch Vorhersage von diversen Problemen und Mustern in großen, unterschiedlichen Softwaresystemen. Er bedankt sich vor allem bei Freunden und Familie. „Auf ihre Unterstützung konnte ich mich wirklich das ganze Studium über verlassen“.

Dominik Wieland hat unter dem Titel „Electrochemical H2O2production using immobilized organic catalysts“ promoviert. Dabei hat er sich mit der Umwandlung von elektrischer Energie und Sauerstoff in Wasserstoffperoxid (H2O2)beschäftigt, was für die chemische Industrie von Bedeutung ist. „Die Auszeichnung bestätigt, dass sich mein jahrelanger Einsatz gelohnt hat“, so Wieland.

Stipendium im Wert von 9.000 Euro

Symbolisch für diese höchstmögliche Ehrung steht der Ehrenring mit Bundeswappen und der Aufschrift “sub-auspiciis Praesidentis“.

Sub auspiciis Promovierte erhalten vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ein einmaliges Exzellenzstipendium in Höhe von 9.000 Euro, mit dem sie binnen zwei Jahren wissenschaftliche Auslandsaufenthalte, Kongressteilnahmen und Projekte aus ihrem Wissenschaftsbereich finanzieren können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.