Sekundentod: Bergsteiger brach am Gjaidstein zusammen

Obwohl die Wetterverhältnisse nicht optimal waren, beschloss ein deutsches Ehepaar am Montag von der Bergstation der Dachsteinsüdwandbahn am Hunerkogel die Wanderung über das Gjaidkar zur Simonyhütte zu gehen. Gegen 17 Uhr meldete sich der Mann noch einmal bei der Hüttenwirtin und gab an, dass sie auf Grund der schlechten Sicht verspätet auf der Hütte eintreffen werden. Kurz danach brach der Alpinist im felsigen Gelände zusammen und blieb bewusstlos liegen. Seine Frau setzte einen Notruf ab und begann mit der Reanimation.

Ein Hubschrauberflug war wegen der Wettersituation nicht möglich. Ein zufällig auf der Hütte anwesender Arzt eilte mit einem Mitarbeiter der Simonyhütte zum Unfallort und setzte die Wiederbelebungsversuche fort.

Zwischenzeitlich stieg die Bergrettung mit neun Männern und Frauen und einem Alpinpolizisten auf. Auch der Defibrillator der Bergrettung konnte dem Mann das Leben nicht mehr retten.

Die Bergung des Verstorbenen gestaltete sich bei schlechter Sicht und Dunkelheit schwierig und musste gegen 22.30 Uhr abgebrochen werden. Die Ehefrau konnte in Begleitung der Bergrettung aus eigener Kraft die Schutzhütte erreichen. In den Vormittagsstunden soll die Bergung durch einen Hubschrauber des Innenministeriums erfolgen.