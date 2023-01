Sekundenschlaf: Verletzter Alkolenker (38) beging nach Unfall Fahrerflucht

Als die Polizisten an der Unfallstelle in der Ortschaft Katzbach (Gemeinde Krenglbach) eintrafen, fanden sie ein stark beschädigtes Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn vor, vom Unfalllenker fehlte allerdings jede Spur. Dessen Arbeitskollege informierte die Beamten allerdings darüber, dass der 38-Jährige in Richtung Stadtgebiet Wels gegangen sei, wo er nach rund einer Stunde auch gefunden werden konnte.

Der kamerunische Staatsbürger aus Linz hatte sich beim Unfall leicht verletzt und gab an, dass er wegen Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Er sei rechts über eine Böschung in das angrenzende Feld und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn gefahren. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper