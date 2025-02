Sekundenschlaf: Alkolenker (41) krachte auf der A9 gegen Betonleitwand

Der Unfallwagen schleuderte in den Tunnel, touchierte die linke Tunnelwand, schleuderte nach rechts quer über beide Fahrtstreifen und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 41-Jährige blieb unverletzt.

Ein Alkomattest war positiv. Der Mann ist seinen Führerschein los, er wird außerdem angezeigt.

Die A9, Pyhrnautobahn war zwischen den Anschlussstellen Klaus und St. Pankraz in Fahrtrichtung Graz von 8:10 Uhr rund eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Autos wurden über die B138 umgeleitet.

Mehr zum Thema Oberösterreich Ehepaar (60, 66) wollte bei Alko-Kontrolle Polizisten überreden, "ein Auge zuzudrücken" - Prozess STEYR/ASTEN. Zur Anzeige gebracht wurden missglückte Überredungsversuche eines Ehepaares bei einer Polizeikontrolle im Herbst in Asten (Bezirk ... Ehepaar (60, 66) wollte bei Alko-Kontrolle Polizisten überreden, "ein Auge zuzudrücken" - Prozess

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper