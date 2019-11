Seit zehn Jahren Gratis-Liftkarten für Schulskikurse

Um die Eltern finanziell zu entlasten, bietet das Land Oberösterreich seit mittlerweile zehn Jahren gratis Liftkarten für Schul- und Kindergartenskikurse an. Die Nachfrage nach den nur in Oberösterreich gültigen Liftkarten stieg in den letzten Jahren stark.

"Skifahren soll in Oberösterreich ein Breitensport bleiben und kein Sport für Minderheiten werden. Aus 7000 kostenlosen Wochenskikarten im Winter 2009/10 wurden 2018/19 mehr als 10.300", sagt Familienreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP).

Die kostenlosen Liftkarten können von der Schulleitung oder dem Träger des Kindergartens ausschließlich online auf www.familienkarte.at beantragt werden. Die Karten für die angeführten Schüler und Tage sendet das Land dann als Gutscheine an die Schulen und Kindergärten. Diese werden dann in den oberösterreichischen Skigebieten gegen Liftkarten getauscht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.