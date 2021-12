"Seit ich hier in Spanien bin, habe ich Corona vergessen können"

Knapp 80 Prozent Durchimpfungsrate und eine im Vergleich nach wie vor sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz (139): In der Pandemie gilt Spanien neben Portugal derzeit als eines der Vorzeigeländer in Europa. Zum Vergleich: In Österreich lag die Inzidenz gestern bei 382. Zwischenzeitlich hatte die Inzidenz in Österreich im November gar Werte jenseits der 1000er-Marke erreicht.

"Ich glaube, dass die hohe Impfquote in Spanien mit dem ersten Lockdown zusammenhängt", sagt Lena Sautner. Die 25-jährige Lehrerin aus Vöcklabruck arbeitet seit Mitte September als Sprachassistentin an einer Schule in Madrid. Die Maßnahmen seien in Spanien damals ziemlich streng gewesen. "Im Gegensatz zu Österreich konnte man in Spanien damals nur das Haus verlassen, um etwa mit einem Hund spazieren zu gehen." Damit sich diese Situation des Eingesperrt-Seins nicht mehr wiederhole, hätten sich die Spanier vermehrt impfen lassen.

Hinzu komme, dass jedem Bewohner – anders als bei uns – unaufgefordert ein Impftermin zugeschickt worden war. "Wer diesen nicht wahrnehmen wollte, musste sich aktiv davon abmelden."

Im ganzen Land gilt derzeit Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen. Im Freien hingegen nur, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. "Die Menschen hier halten sich streng daran. Sobald mehrere Leute auf den Straßen unterwegs sind, wird sofort Maske getragen."

Auch das Wetter in Spanien wirke sich positiv aus: Die milden Temperaturen erlauben nach wie vor den Aufenthalt im Freien. "Wenn die Sonne scheint, sitzen alle noch draußen vor den Restaurants und den Cafés." Überhaupt, sagt die 25-Jährige, sei das Thema Corona in dem beliebten Urlaubsland de facto nicht präsent. "Seit ich hier bin, habe ich das Thema vergessen können." Vielmehr sei derzeit in Madrid die neue Weihnachtsbeleuchtung Stadtgespräch. "Alle reden darüber."

Wie blickt sie aus der Ferne auf das Infektionsgeschehen in Österreich? "Es haben mich viele Leute darauf angesprochen. Ich wurde oft gefragt, ob ich zu Weihnachten wirklich heimfahren möchte."

Darauf hat die Vöcklabruckerin eine klare Antwort. "Ich werde sicher heimfliegen, weil ich mir die 3. Impfung holen möchte." Denn anders als in Österreich stehe in Spanien der dritte Stich gerade erst älteren Leuten sowie dem Gesundheitspersonal zur Verfügung.