Seit heute ist die Marille in der Vollblüte

Und los! Die Scharten blüht wieder auf. Seit heute stehen die ersten Marillenbäume in Vollblüte, in den kommenden Wochen folgen nach und nach Tausende, ja Abertausende Bäume in der Region des Naturparks Obst-Hügel-Land – von der Kirsche über die Zwetschke bis zum Apfel. Schrittweise schmücken die Bäume ihr karges Geäst mit Milliarden weißer und rosaroter Blüten. Ein Naturschauspiel, das Jahr für Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher während der Blütenwochen und der von den OÖN präsentierten Kirschblütenwanderung zum Staunen bringt – heuer am 16. April.

Auch wenn Scharten primär für die Kirschbäume bekannt ist, ist hier mittlerweile auch die Marille heimisch. Wurden zu Beginn der 1900er-Jahre hier die ersten Kirschbäume gepflanzt, hat der Klimawandel die hiesigen Landwirte 100 Jahre später, also vor knapp 20 Jahren, dazu bewogen, auch die Marille zu kultivieren. Und sie ist es, die heute allen anderen Obstbäumen den Rang abläuft – zumindest bei der Blüte.

"Gefahr nicht unterschätzen"

"Das ist heuer sehr früh", sagt Rudolf Wiesmayr vom Meindlhumerhof in Scharten. "Eine gute Woche früher als im Schnitt der vergangenen Jahre." Der Anblick der Blütenpracht freut ihn daher zwar, treibt ihm aber – angesichts der bevorstehenden frostigen Nächte – auch die Schweißperlen auf die Stirn.

Auch Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land, blickt ein wenig argwöhnisch, aber zuversichtlich auf den Wetterbericht. "Wir hoffen, dass die nächsten Tage und Wochen nicht zu kalt werden, denn die Gefahr, dass die Blüten abfrieren, Schaden nehmen oder in der Entwicklung gehemmt werden, ist nicht zu unterschätzen", sagt der Leondinger. Es habe schon Jahre gegeben, in denen es einen Totalausfall der Ernte gab. Immerhin sei die Marille durchaus anfällig. Regen sei zwar normal und wichtig für das Wachstum, zu viel könne aber Pilzkrankheiten verursachen. Zudem gibt es auch die Gefahr eines "Schlagtreffens", einer Apoplexie. Die Bäume sterben über Nacht ab – ein Phänomen, das auch Hobby-Gärtner kennen.

Marille und der Klimawandel

Dass Marillen überhaupt in Oberösterreich gedeihen, ist dem Klimawandel geschuldet. Denn bis vor zwei, drei Jahrzehnten wäre jeder Landwirt in Oberösterreich ausgelacht worden, hätte er eine Marillenplantage angelegt. "Es gab auch Bedenken", sagt Silber. "Und es war sicher auch ein Grenzfall. Doch mittlerweile gab es schon viele sehr erfolgreiche Jahre."

Von einem erfolgreichen Marillenjahr und Lohn für den Mut zeugt auch die Ausbeute, die Wiesmayr vor wenigen Woche bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg hatte: Mit seiner Marillenmarmelade wurde er Bundessieger, landete also vor Marmeladen aus dem "Marillen-Mutterland" Wachau. Der Landwirt gibt aber zu bedenken, dass der Klimawandel seine Zunft und unsere Lebensgrundlage noch vor große Herausforderungen stellen wird. Die Feldarbeit, sagt er, habe sich mittlerweile um einen Monat nach vorne verlagert. Mais wird nicht mehr Anfang Mai, sondern Anfang April angebaut.

Bildergalerie: Marillenblüte: So schön ist es jetzt in der Wachau (Foto: APA/HELMUT FOHRINGER) Bild 1/13 Galerie ansehen

Zurück zur Marillenblüte, die markiert im Naturpark Obst-Hügel-Land nur den Auftakt zu den Blütenwochen. In den nächsten sechs bis acht Wochen blühen in "Oberösterreichs Obstladen" ununterbrochen Bäume und locken unzählige Wanderer an – die Kirschblüte beginnt voraussichtlich Mitte April. Während der Blütenwochen gibt es auch die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Landwirt einzukehren. Höhepunkt ist freilich die Kirschblütenwanderung am 16. April.

Mehr über Wanderungen und Veranstaltungen in den Naturparkgemeinden Scharten und St. Marienkirchen an der Polsenz finden Sie auf: obsthuegelland.at

Tipp von Bio-Gärtner: Das Problem bei einer Apoplexie

Karl Ploberger: "Die davon betroffenen Bäume werden auch durch Schnitt nicht mehr geheilt. Das Problem ist schon in den Jahren davor passiert: Junge Bäume überanstrengen sich und bilden zu viele Früchte, im Jahr danach ereilt sie der Tod. Brechen Sie deshalb – bis der Baum etwa sechs bis acht Jahre alt ist – die kleinen Früchte so weit aus, dass zwischen den einzelnen Marillen etwa vier Finger breit Platz ist. Später, auch noch im hohen Alter des Baumes, wird auf zwei Finger Abstand zwischen den Früchten reduziert."

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Schnee, Wind, Kälte: Der Winter kommt zurück OBERÖSTERREICH. Noch schnell Sonne tanken und angenehme Temperaturen genießen heißt es heute und morgen, Freitag, ehe es wieder vorbei ist mit dem ... Schnee, Wind, Kälte: Der Winter kommt zurück

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf