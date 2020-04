Seit fünf Tagen: Mehr Genesene als Neuerkrankte

466 Genesene standen gestern (Stand 10 Uhr) 288 Personen gegenüber, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies sei eine sehr erfreuliche Entwicklung und ein "Beleg, dass die Richtung grundsätzlich stimmt", sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Doch schon wie in den vergangenen Tagen folgte darauf ein großes Aber. Bei den Schutzmaßnahmen und beim Abstandhalten dürfe man auf keinen Fall nachlassen, so der Minister: "Wir sind noch lange nicht über den Berg. Mein dringender Appell ist, den eingeschlagenen Weg entschlossen weiterzugehen."

273 Menschen sind bisher in Österreich an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 267 Erkrankte befanden sich mit Stand Mittwoch Vormittag auf der Intensivstation. Das ist ein Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zum Vortag. In Oberösterreich sind derzeit 119 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, 33 liegen auf der Intensivstation.

"Noch ein weiter Weg"

Besonders genau werde man die Zahlen analysieren, wenn nach Ostern die ersten Geschäfte wieder öffnen. Bis zu 80 Prozent des Einzelhandels kommen dann wieder in Schwung. Das werde die "nächste enorme Herausforderung", so Anschober.

Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer frühzeitigen Lockerung der Maßnahmen. Wachsendes Wissen und positive Entwicklungen in einigen Staaten bedeuteten noch lange nicht, dass man das Virus besiegt habe. "Wir haben noch einen weiten Weg in diesem Marathon vor uns", sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge.

Mehr Informationen über das Virus und seine Verbreitung verspricht man sich in Österreich auch von flächendeckenden Antikörper-Tests. Diese sollen nun mit Ende April anlaufen, kündigte Minister Anschober an.

Heute wird zudem das Ergebnis des Corona-Stichproben-Tests an 2000 repräsentativ ausgewählten Österreichern vorgestellt. Wie berichtet, zeigte sich dabei, dass nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung – zwischen 0,5 und 0,8 Prozent – infiziert ist und es keine große Dunkelziffer gibt.

Intensive Forschungen

Mit der Arbeit der Bundesregierung in der Corona-Krise sind die Österreicher laut einer market-Umfrage übrigens zufrieden. Drei Viertel der Österreicher sind der Ansicht, man habe das Coronavirus hierzulande gut im Griff. 78 Prozent denken, dass Österreich die Krise besser meistere als der Rest Europas. Trotzdem schlägt die Krise aufs Gemüt. So gaben 54 Prozent an, genervt zu sein, weil sie keine Freunde treffen dürfen.

Wie lange die Einschränkungen bleiben, hängt auch davon ab, wie schnell ein Medikament oder eine Impfung entwickelt werden. Peter Palese, austro-amerikanischer Virologe und Influenza-Forscher, gibt sich auf der Homepage der Akademie der Wissenschaften zuversichtlich: "Wir werden es schaffen. Aber es wird einige Zeit dauern." Eine der wichtigsten Fragen ist für Palese, welchen Beitrag die Übertragungswege des Virus zur Infektion anderer Menschen leisten: "Die Kenntnis des genauen Mechanismus und die Entwicklung gezielter Methoden zur Reduzierung der Verbreitung würden unser Leben erheblich erleichtern."

