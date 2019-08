56-Jähriger stürzte auf der Kremsmauer in den Tod

Seit Freitagabend hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften inklusive Polizei- und Bundesheerhubschrauber sowie eine Suchhundestaffel nach dem 56-Jährigen gesucht. Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Freitag ausgehend vom Kremsursprung auf die Kremsmauer in der Gemeinde Micheldorf gewandert und nicht mehr zurückgekehrt.

Am Sonntagvormittag wurde die Leiche des Mannes unterhalb des "Grünen Bandes" von der Besatzung eines Hubschraubers entdeckt, bestätigte die Polizei gegenüber nachrichten.at. Die Bergrettung barg den Toten. Weitere Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

Suche von Oben: Auch der Polizeihubschrauber stand im Einsatz. Bild: Bergrettung Oberösterreich

Am Freitag zu Mittag hatte der Mann seiner Ehefrau noch eine Nachricht geschickt, dass er gegen 16 Uhr zu Hause sein werde. Als der 56-Jährige um 19 Uhr noch immer nicht daheim war, erstattete seine Familie schließlich Anzeige bei der Polizei.

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion mit der Bergrettung, der Alpinpolizei, einer Hundestaffel und einem Polizeihubschrauber gestartet, welche negativ verlief. Die Suche nach dem 56-Jährigen wurde in den frühen Morgenstunden am Samstag fortgesetzt, brachte aber wieder keinen Erfolg.

Am Sonntag wurde ein neuer Versuch gestartet. Neben den Ortsstellen Kirchdorf, Steyrling, Molln und Grünburg/Steinbach wurden auch die Ortsstellen Linz und Wels als Verstärkung alarmiert.

Das "Grüne Band" gilt wegen des brüchigen und rutschigen Geländes als sehr anspruchsvoller Anstieg auf die Kremsmauer.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.