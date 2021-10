Seit drei Tagen verschwunden: Wer hat diese Frau gesehen?

Der letzte Telefonkontakt fand Samstagnachmittag statt, zuletzt wurde die 78-Jährige am Montagnachmittag in ihrer Heimatstadt Wels gesehen, seither fehlt von ihr jede Spur. Die kranke Pensionistin war mit einem roten Pkw unterwegs, der mittlerweile im Gemeindegebiet von Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) lokalisiert wurde.

Nachdem die Tochter der Vermissten am Mittwochabend Anzeige erstattet hatte, sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach der 78-Jährigen. Sämtliche verfügbare Kräfte wurden informiert, heißt es seitens der Polizei. An der Suche beteiligten sich unter anderem der Hubschrauber des BM.I., ein Drohnenpilot und die Polizeidiensthundeführer mit ihren Diensthunden aus Laakirchen sowie ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe (AEG).

Unfall nicht ausgeschlossen

Trotz der großangelegten Suchaktion gibt es – bis auf den Wagen der Frau – derzeit keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau im Bereich Kirchdorf befindet. Ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es seitens der Einsatzkräfte, die nun auf Hilfe aus der Bevölkerung hoffen.

Wer die Dame auf dem Bild gesehen hat, möge sich an die Dienststelle der Polizei Kirchdorf an der Krems unter der Nummer +4359133 4120 wenden, heißt es in einem Fahndungsaufruf der Landespolizeidirektion vom Donnerstag.

Lokalisierung: Der Pkw der Welserin wurde in Micheldorf gefunden