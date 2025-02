Seit 80 Jahren ist Otto Scheuchenstuhl ein Jäger mit Herz und Leidenschaft

"Aus deinem Buam wird sicher einmal ein guter Jäger und ein begeisterter Waidmann", prophezeite ein gewisser Ing. Traunmüller Otto Scheuchenstuhls Vater. Das ist mehr als 80 Jahre her. Besagter Ingenieur war Holzeinkäufer und überwachte die Zwangsholzschlägerung, zu der damals Scheuchenstuhls Vater eingeteilt war. Er verriet dem jungen Otto auch gleich den nächsten Termin für die Jagdprüfung. "Am 29. April 1945 habe ich die Prüfung abgelegt und mir daraufhin gleich den Jugendjagdschein geholt", erinnert sich der heute 95-Jährige, der beim heurigen Bezirksjägertag in Urfahr-Umgebung für 80 Jahre Jagdausübung geehrt wurde. Gültig war dieser im gesamten Deutschen Reich, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr wusste, wie groß dieses überhaupt noch war.

Ein denkwürdiger Tag

Seinen ersten Maibock erlegte Otto Scheuchenstuhl nur wenige Tage später am 3. Mai. Diesen Tag wird er nie vergessen, nicht nur wegen des Bockes: "Ich bin vom Augraben heraufgekommen und da habe ich gesehen, wie mein Vater eine weiße Fahne schwenkte. Das war schon ein großer Schrecken. Im Gusental rollten schon Panzer, aber auch die SS war noch in der Gegend. Das hätte richtig gefährlich werden können." Es sollte noch vier Tage bis zum endgültigen Kriegsende dauern.

Wiederaufbau des Landes

Mit dem Wiederaufbau des Landes kam auch die Jagd wieder in die Hände der Alberndorfer. Während des Krieges hatte die Alberndorfer Jagd einem Industriellen aus Linz gehört. Otto Scheuchenstuhl legte nach dem Krieg noch einmal die Jagdprüfung ab. "Ich wollte einfach einen ,normalen‘ Jagdschein haben. Das war mir wichtig." Freilich war die Jägerei auch in der Besatzungszeit nicht einfach. Das ein oder andere Stück Wild wurde von den Russen einkassiert. Seiner Liebe zum Waidwerk tat das aber keinen Abbruch. Die Jagd in Alberndorf gestaltet der rüstige Mühlviertler noch immer mit. Er klärt mit den Bauern die Mähzeiten und hilft bei der Kitzsuche. "Heute haben wir zur Unterstützung Drohnen. Trotzdem bleibt viel Handarbeit", meint der Jäger. Koordiniert werden die Termine heute selbstverständlich via WhatsApp, was zwar vieles vereinfacht, aber nicht nur Segen ist: "Früher haben wir uns die Termine am Kirchenplatz oder am Frühschoppen ausgemacht. Heute gibt’s das fast nicht mehr."

Nicht nur als Jäger prägte Otto Scheuchenstuhl das Leben in seiner Heimatgemeinde. Der Landwirt engagierte sich auch in der Ortsbauernschaft, war 33 Jahre lang im Gemeinderat unter anderem als Vizebürgermeister tätig, gründete die Landjugend und war Obmann der Musikkapelle. Als Ehrenbürger der Gemeinde ist es für ihn selbstverständlich auch am gesellschaftlichen Leben noch teilzunehmen: "Ich geh auch noch auf den Landjugendball. Nur tanzen tu ich halt nicht mehr." 47 Jahre war er mit seiner Aloisia verheiratet, mit der er ihren elterlichen Hof bewirtschaftete und zwei Kinder großzog.

"Freue mich auf Maibock"

Seine eiserne Gesundheit und die geistige Fitness verdanke er den vielen Stunden in der Natur. Deshalb denkt er auch gar nicht daran, mit dem Jagen aufzuhören, freut sich schon auf den ersten heurigen Maibock und viele gesellige Stunden im Kreise seiner Waidkameraden.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer