Seit 25 Jahren auf der Flucht: Lebt Tibor Foco noch?

Donnerstag, 27. April 1995, Universität Linz. Wie immer wurde der ehemalige Motorradrennfahrer und 1987 wegen Mordes verurteilte Tibor Foco in Begleitung von zwei Justizwachebeamten zur Universität begleitet. Dort studierte Foco Rechtswissenschaften, in seiner Gefängniszelle hatte der damals 29-Jährige seit Monaten seine Flucht geplant, für die er mehrere Versuche einkalkuliert hatte. Gleich der erste gelang, Foco, der keine Handschellen trug, schüttelte seinen Bewacher ab, seine Spur verlor sich in der morgendlichen Menschenmenge der Universität. Anschließend flüchtete er auf einem für ihn in einer nahe gelegenen Garage bereitgestellten Motorrad nach rund neun Jahren in der Haft in die Freiheit. Seither fehlt vom Linzer jede Spur. Und die Zielfahnder stellen sich immer mehr die Frage, ob Foco überhaupt noch am Leben ist.

Spektakulärer Fall

Der Fall Foco gehört zu den aufsehenerregendsten der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Am 13. März 1986 wurde auf den Bahngleisen beim Barbara-Friedhof in Linz die Leiche der Prostituierten Elfriede H. gefunden, sie wurde durch einen Kopfschuss getötet. Einen Tag nach der Tat wurde Foco, der in der Nähe des Tatorts ein Etablissement leitete, festgenommen.

So könnte Foco heute aussehen (li.) Bild: BKA

Im Prozess ein Jahr nach der Tat wurde Foco, der stets seine Unschuld beteuerte, zu lebenslanger Haft verurteilt, ein angeblicher Komplize zu 18 Jahren. Dieser jedoch erreichte 1992 eine Wiederaufnahme des Verfahrens und wurde 1997 schließlich freigesprochen.

Im Fall Foco tauchten im Laufe der Jahre immer wieder neue Aspekte auf. So distanzierten sich Geschworene im Nachhinein von ihrem Urteil und besuchten den Linzer sogar im Gefängnis. 1997 wurde der Schuldspruch gegen Foco nach Durchführung eines Wiederaufnahmeverfahrens aufgehoben, aber zu dieser Zeit befand sich der heute 64-Jährige bereits auf der Flucht.

Tibor Foco könnte heute auch so aussehen. Bild: Polizei

Mordanklage aufrecht

Im Jahr 2000 wurde von der Staatsanwaltschaft erneut Anklage wegen Modes gegen den Flüchtigen erhoben. "Diese Anklage ist selbstverständlich weiterhin aufrecht", sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, gestern auf Anfrage der OÖN.

34 Jahre nach der Tat und 25 Jahre nach der Flucht zählt Foco noch immer zu den meistgesuchten Personen in Europa. Gemeinsam mit Friedrich Felzmann, dem mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll im Oktober 2017, bildet Foco das Duo der derzeit meistgesuchten Verdächtigen des österreichischen Bundeskriminalamts. Foco steht als einziger Österreicher auf der europäischen "Most wanted"-Liste von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der EU.

Die Ermittler haben die Hoffnung, Foco doch noch zu finden, nicht aufgegeben. Durch die rechtskräftige Mordanklage und einen internationalen Haftbefehl sei mit einiger Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass Foco im Fall einer Festnahme im Ausland nach Österreich ausgeliefert würde, sagt Richard Soyer, Rechtsanwalt und Strafrechtsprofessor an der Universität Linz. "Es kommt vor, dass jemand nach langer Zeit in das internationale Fangnetz der Exekutive gerät", sagt Soyer. Im Fall Foco wäre das "eher ein Glückstreffer".

20.000 Euro Belohnung

Der ehemalige Rennfahrer beherrscht mehrere Sprachen, sein Aussehen hat sich in den vergangenen 34 Jahren wohl gravierend verändert. Hinweise, die zur Festnahme von Tibor Foco führen, werden mit 20.000 Euro belohnt. Darüber, wo sich Foco, falls er noch am Leben ist, aufhält, gibt es keine Anhaltspunkte.

Man höre nicht auf, zu ermitteln und betreibe weiterhin umfangreiche Öffentlichkeitsfahndung. "Wir wenden dabei seit langem Methoden an, die sich in ähnlich gelagerten Fällen international als sehr erfolgreich erweisen. Es stellt sich daher immer mehr die Frage, ob Tibor Foco überhaupt noch lebt", sagt der leitende Zielfahnder des Bundeskriminalamtes.

Viele Hinweise, aber keine Spur

Die Möglichkeiten haben sich in globalisierten Zeiten auch durch soziale Medien zwar stark verbessert und es habe via internationaler "Most wanted"-Veröffentlichungen in der Vergangenheit sehr viele Hinweise gegeben – aber bisher war keiner zielführend. Auf der Fahndungsseite im Internet finden sich Fotos von Focos möglichem heutigen Aussehen als 64-Jährigen, erstellt im Aging-Verfahren auf wissenschaftlicher Basis: wahlweise auch mit Bart und langen Haaren – eine Aussehensveränderung, zu der ein "gesuchter Mann" neige. Dazu Proben der Handschrift, die sich im Lauf des Lebens nicht wesentlich verändert haben, und eine Audio-Aufnahme seiner Stimme. Fingerabdrücke gibt es ohnehin. Auch ein neues Buch, verfasst durch eine Frau aus dem damaligen engeren Umfeld Focos, liefere keinerlei neue Erkenntnisse.

Im Dezember 2016 wurde die Suche nach Tibor Foco sogar via CNN nochmals weltweit in die Fernsehhaushalte getragen. Wenn Foco noch lebe, dann vermutlich "irgendwo in einem abgelegenen Bereich, wo Polizei und Justiz nicht so gut funktionieren. Wer weiß, vielleicht hilft uns ja irgendwann auch Kommissar Zufall."

