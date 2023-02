Seit 1945 vermisst: Josef Pöckls Schicksal ist nach 78 Jahren geklärt

Bislang hatte Josef Pöckl nur ein Geburtsdatum. Am 20. April 1918 wurde er als Bauernsohn vom Lechnergut in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) geboren. Im Frühjahr 1945, als die Rote Armee gegen Berlin vorrückte und die deutsche Wehrmacht eine letzte Verteidigungslinie vor der Hauptstadt errichtete, wurde Pöckl nach Oderbruch geschickt. Bei Frankfurt an der Oder, direkt an der polnischen Grenze, verliert sich seine Spur. Dass Pöckl gefallen war, stand außer Frage. Wo und wann, war unklar.