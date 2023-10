Seit 12 Jahren nachhaltige Mode bei Lightwear: "Anfangs wurden wir komisch angeschaut"

Mit der Textilbranche hatten Katrin Hörmandinger-Kroath und ihr Mann eigentlich nichts am Hut: Sie arbeitete in der Erwachsenenbildung, während er als Lebensmitteltechniker tätig war. Vor zwölf Jahren kam ihnen aber eine Idee: "Der Kühlschrank ist voll mit Bio-Produkten, aber die Kleiderschränke nicht". Das Ehepaar aus Ottnang entschied sich dazu, in Vöcklabruck das nachhaltige Modegeschäft Lightwear aufzubauen.