Seine Forschung lässt Chat-GPT alt aussehen: KI-Preis für Sepp Hochreiter

Der Vorstand des Instituts für Machine Learning und Leiter des LIT AI Labs der Johannes Kepler Universität Linz hat mit seiner Technologie des "Long-short-time-memory" (LSTM) den Weg zur heutigen KI geebnet. Anlass für die Ehrung mit dem hochangesehenen KI-Innovationspreis ist auch Hochreiters aktuelle Forschung – an einem eigenen Sprachmodell, das nach vorläufigen Tests sogar dem Branchenprimus GPT4 überlegen ist. Zur Einordnung: GPT-4 ist das Nachfolgesystem von GPT-3.5, auf dem der Chatbot ChatGPT beruht.

Der Deutsche KI-Preis wurde am Donnerstag in Berlin zum fünften Mal vergeben und ist in der Sparte Innovation mit 35.000 Euro dotiert.

Der 56-jährige Hochreiter sieht die Auszeichnung als Ansporn: "Der Preis ist eine große Auszeichnung und eine Bestätigung meiner bisherigen Forschungsarbeit. Sie ist für mich und mein Team an der JKU aber auch Ansporn, die Künstliche Intelligenz im Sinne der Menschen und zum Nutzen unserer Gesellschaft nachhaltig weiterzuentwickeln", wird der gebürtige Bayer in einer Aussendung zitiert.

Im OÖN-Interview: Hochreiter spricht über ChatGPT, den KI-Fluch und Politiker-Kritik:

"Ein großer Wissenschaftler"

„Ein großer Erfolg für einen großen Wissenschaftler“, freut sich der scheidende JKU-Rektor Meinhard Lukas über die Ehrung. "Hochreiter zeigt, welchen Impact wir als Österreicher und Europäer auf die Gestaltung der Zukunftstechnologien haben können. Das macht Mut – denn nur, wenn wir mitgestalten, können wir sicherstellen, dass europäische Werte in die weitere Entwicklung der Künstlichen Intelligenz einfließen.“

Auch Stefan Koch, der ab 1. Oktober neuer Rektor der JKU sein wird, gratuliert Hochreiter: „Der Award zeigt, dass die JKU hier international positioniert ist und einen wesentlichen Anteil zu dieser Revolution beiträgt. Das macht uns sehr stolz!" Man wolle auch weiterhin "mit allem Engagement" an dieser richtungsweisenden Technologie arbeiten, so Koch.

