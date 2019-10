Sein Team lieferte eine Überraschung

Es ist egal, wann man Peter Madritsch für ein Statement anruft. Der 44-Jährige Trainer von Regionalligist Union Gurten ist stets freundlich, kompetent und hebt in den Gesprächen immer die Mannschaft hervor. Die Überraschung im ÖFB-Cup, wo Gurten den Zweitligisten Horn aus dem Bewerb warf, ist kein Zufallsprodukt. „Die Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt. Mich freut es nicht nur für die Jungs, sondern auch für unsere treuen Zuschauer, dass wir diese Überraschung geschafft haben“, betont Madritsch.

Dass der gebürtige Senftenbacher, der mit seiner Frau Bettina und den Söhnen Diego (14) und Fabio (12) in Ort im Innkreis lebt, einmal auf der Gurtner Trainerbank Platz nehmen wird, ist kein Zufall. Viele Jahre kickte er für Gurten, von Sommer 2013 bis 2018 war er Co-Trainer. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Madritsch jetzt der sportliche Chef bei den Gurtnern, die sich Jahr für Jahr in der Regionalliga behaupten. „Ich verbringe sicher zwischen 35 und 40 Stunden pro Woche mit dem Fußball, aber es macht mir Spaß. Meine beiden Söhne sind absolut fußballverrückt und auch meine Frau ist fast immer mit dabei“, sagt Madritsch.

Hauptberuflich ist der Innviertler im Großhandel für Farben und Lacke selbstständig. „Es kommt nicht selten vor, dass ich um vier Uhr in der Früh zu einem Termin aufbreche, damit ich am Abend beim Training wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt Madritsch. Diesen Stress sieht der Gurten-Trainer nicht negativ. „Ich bin ein Fußballverrückter, dadurch ist es eigentlich keine Belastung für mich. Dass meine Familie viel Zeit mit mir auf dem Sportplatz verbringt, macht es natürlich einfacher.“ Wenn Madritsch mit seiner Mannschaft nicht gerade an der nächsten Liga- oder Cupsensation bastelt, schaut er seinen beiden Söhnen beim Kicken auf die Beine. Der ältere, Diego, hat es bereits bis in den Sichtungslehrgang des ÖFB geschafft. „Er ist fußballerisch sicher besser als der Papa“, sagt Madritsch mit einem Lachen. Gut, dass der Papa jetzt Trainer ist.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at