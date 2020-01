Seegrund für Parteijugend: Erste Strafe

Eine erste Strafe wegen niedrigen Pachtzinses, den eine Partei-Jugendorganisation für ein Seegrundstück in Oberösterreich zahlte, hat jetzt der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt in Wien verhängt: 70.000 Euro muss die ÖVP zahlen. Wie berichtet, hatte das Land der Jungen ÖVP, beruhend auf einem Vertrag von 1964, 14.000 Quadratmeter Grund am Mondsee über Jahrzehnte um zehn Euro Pacht zur Verfügung gestellt.

Die JVP betreibt dort einen Campingplatz. Erst ab Jänner 2019 wurde mit der Landes-Immobiliengesellschaft (LIG) ein jährlicher Pachtzins von 77.159 Euro pro Jahr vereinbart. Der UPTS sah in der davor "praktisch kostenlosen" Pacht eine seit 2012 verbotene Parteispende der öffentlichen Hand. Die JVP findet die Entscheidung "unverständlich" und will Rechtsmittel prüfen.

SJ-Camp: Entscheidung offen

Im Fall des "Europacamps" der Sozialistischen Jugend (SJ) in Weißenbach am Attersee hat der Senat noch nicht entschieden. Eine Anzeige hat der Rechnungshof eingebracht: Die SJ bekam 1951 für das rund 37.000 Quadratmeter große Grundstück das Bestandsrecht auf 99 Jahre gegen einen "jährlichen Anerkennungspreis von 25 Schilling" eingeräumt.

Die LIG berechnete zuletzt eine marktübliche Pacht von 189.000 Euro pro Jahr. Die SPÖ beruft sich auf den Kaufvertrag des Landes, in dem das Bestandsrecht festgeschrieben ist.

