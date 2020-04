See-Grundstücke: Empfehlungen sind "in Umsetzung"

Wie berichtet, werden bzw. wurden landeseigene See-Grundstücke in St. Lorenz am Mondsee und in Steinbach am Attersee zu sehr günstigen Konditionen an die Junge ÖVP bzw. die Sozialistische Jugend verpachtet.

Im Fall des Campingplatzes der JVP am Mondsee seien die Empfehlungen "vollständig umgesetzt", so LRH-Direktor Friedrich Pammer. Wie berichtet war der Pachtzins auf knapp 78.000 Euro erhöht worden. Im Fall des 37.000 Quadratmeter großen SJ-Camps am Attersee sei aber noch kein neuer Pachtzins vereinbart worden. Angemessen wären demnach etwa fünf Euro pro Quadratmeter. Doch wichtige rechtliche Fragen zu den Pachtverhältnissen seien noch offen. Die Empfehlungen des LRH seien daher "in Umsetzung".

