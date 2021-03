Sechsjähriger hob mit Rutschteller ab und verletzte sich

Auch in Vorarlberg musste ein Bub schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Sechsjährige war in Egg im Bezirk Bregenz mit einem Rutschteller einen Hang hinuntergefahren. Auf einer Geländekante hob er mit dem Teller ab und kam bei der anschließenden Landung zu Sturz. Dabei erlitt er laut Polizei Blessuren an Kopf und Rücken. Der Bub wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Jedes Jahr verletzen sich laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) in Österreich mehr als 2200 Menschen bei Rodelunfällen. In der vergangenen Wintersaison starben fünf Menschen. Ein computersimulierter Crashtest von KfV und TU Graz zeigt, dass bei Kindern, die ohne Helm rodeln, bereits ab 10 km/h ein erhebliches Risiko für schwere Kopfverletzungen besteht.

