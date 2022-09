Ars Electronica – Studenten schreiben über das University Festival und weitere Themen, die sie bewegen: Ich wohne in Wels. Also fast ums Eck von Linz. Mitte August steige ich in einen Zug und darauf in die nächste Bim. Gesamtzeit zur Johannes Kepler Universität ungefähr 40 Minuten. Und dann? Dann bin ich bei der Festival University 2022 angekommen. Für mich heuer Klappe die Zweite, da ich letztes Jahr bei der ersten Version der Festival University teilnehmen durfte. Fühlt sich also