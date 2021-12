Sechs von zehn Pflegekräften sind ausgelaugt

Sechs von zehn Pflegekräften sind erschöpft und ausgelaugt, mehr als die Hälfte leidet unter Schlafstörungen und verspürt Resignation, rund 70 Prozent haben Rückenschmerzen. Die Folge: Sechzig Prozent glauben nicht, diesen Beruf bis zur Pension durchhalten zu können. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index, der von den Meinungsforschungsinstituten IFES und SORA im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erhoben wird.

"Die Beschäftigten in der Pflege brauchen dringend Entlastung, sei es durch kürzere und planbare Arbeitszeiten, mehr Personal und weniger Stress oder gesundheitsfördernde Maßnahmen", forderte AK-Präsident Andreas Stangl bei der Vorstellung der Auswertung. "Um die Flucht aus der Pflege aufzuhalten, müssen die Zuständigen in Politik und in den Betrieben sofort handeln."

Corona habe die Situation noch einmal deutlich verschärft. In keiner anderen Berufsgruppe sind dem Arbeitsklima Index zufolge die psychischen Belastungen so hoch wie in der Pflege. Als besondere Bürde empfinden die Beschäftigten die große Verantwortung für andere Menschen, vielen macht auch der ständige Umgang mit Schwerkranken zu schaffen.

Finanzielle Besserstellung

Das forderte auch der Seniorenbund Oberösterreich, der am Freitag auf die Personalsituation in den Alten- und Pflegeheimen aufmerksam machte. "In Oberösterreich gibt es rund 1000 nicht besetzte Pflegebetten, rund zwei Drittel davon, weil das Personal fehlt", sagte Obmann Josef Pühringer. Dabei steige die Zahl der Hochbetagten und mit ihnen jene der Pflegebedürftigen. Bis 2030 seien rund 1000 Pflegekräfte nötig. Die seien jedoch nicht in Sicht.

"Wir brauchen finanzielle Besserstellung der 24-Stunden-Pflege und der pflegenden Angehörigen sowie mehr Attraktivität für den Pflegeberuf", forderte Pühringer. Als Beispiel nannte Bernhard Hatheier, Obmann der ARGE der Alten- und Pflegeheime Oberösterreich, eine 37-Stunden-Woche für Pflegekräfte, die Möglichkeit, Tätigkeiten wie Schreibarbeit an Nicht-Pflegekräfte auszulagern und einen niederschwelligen Zugang zu Ausbildung und Berufen in der Pflege.

Bereits 2017 habe die Bundesregierung die Pflegereform angekündigt, umgesetzt wurde sie bis heute nicht. "Das ist wegen Corona in gewisser Weise verständlich", sagte Pühringer. "Aber nun muss sie wirklich Priorität haben."