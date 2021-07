Sechs Verletzte nach Unfall in Zwettl an der Rodl

An einer Kreuzung kurz nach Zwettl an der Rodl kam es in der Mittagszeit nach einem riskanten Überholmanöver eines 24-Jährigen zu dem Unfall, bei dem auch zwei Kinder unbestimmten Grades verletzt wurden. Der Pkw des jungen Mannes stieß mit hoher Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug eines 39-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Crash ebenso wie der 39-Jährige, seine 32 Jahre alte Ehefrau und ihre beiden gemeinsamen Kinder verletzt. Die Insassen der beiden beteiligten Autos konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien. Die insgesamt sechs Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.