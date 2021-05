Sechs Schafe verendet: Verdacht auf Wolfsriss in Engerwitzdorf

Vergangenen Samstag waren auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde sechs Schafe verendet aufgefunden worden. Das Rissbild deutet auf einen Wolf oder Hund hin, teilte das Land Oberösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Der Wolfsbeauftragte habe die verendeten Schafe umgehend untersucht und DNA-Proben entnommen. Diese werden nun in der Universität Wien analysiert. Das endgültige Ergebnis werde im Laufe der nächsten zwei Wochen erwartet, heißt es vom Land.