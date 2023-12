Sechs Monate altes Baby mit heißem Wasser verbrüht

Mit dem Notarzt wurde der schwerverletzte Bub am Abend des Stefanitags in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Laut einer ersten Diagnose durch die Einsatzkräfte vom Roten Kreuz dürfte rund die Hälfte der Hautoberfläche des erst sechs Monate alten Kindes durch heißes Wasser verbrüht worden sein.

Unfallhergang unklar

Unmittelbar nach der Erstversorgung wurde das Baby noch in der Nacht nach Linz ins Keplerklinikum gebracht, wo es auf der Kinder- und Jugendchirurgie am Med Campus IV behandelt wird. Auf Nachfrage der OÖNachrichten befindet sich der kleine Bub nicht auf der Intensivstation und ist auch nicht in Lebensgefahr, sein Zustand sei stabil.

Wie es zu dem Unfall am Stefanitag kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch von Seiten der Polizei gab es bisher keine Auskunft über den Unfallhergang.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.