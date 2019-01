Sechs Menschen bei Frontalkollision verletzt

OBERÖSTERREICH. Winterliche Fahrverhältnisse lösten am Wochenende im gesamten Bundesland Verkehrsunfälle aus.

Sechs Personen wurden bei einem Verkehrsunfall in Andorf verletzt. Bild: FF Andorf

Der Winter hat auch auf den Straßen des Landes die Einsatzkräfte nach Unfällen auf Trab gehalten. Folgenschwer war der Frontalzusammenstoß in der Nacht auf Samstag in Andorf (Bezirk Schärding). In der Ortschaft Radlern verlor ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Schärding die Kontrolle über seinen Pkw und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Auto frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Linzers. Dabei wurden sechs Personen verletzt.

Einen Verletzten forderte gestern ein Unfall auf schneeglatter Fahrbahn bei Schenkenfelden. Ein 42-jähriger Autolenker war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und in den entgegenkommenden Wagen einer 56-jährigen Frau geprallt. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Schon am Freitagabend war ein 18-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve in der Gemeinde Reichenau ins Schleudern geraten. Der Lenker verlor beim Bremsen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen den Pkw eines 25-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker und insgesamt drei Beifahrer wurden verletzt.

Auf der Pleschinger Landesstraße kam dem Auto einer Familie aus dem Bezirk Linz-Land am Freitagabend ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung auf der eigenen Fahrspur entgegen. Der junge Mann war mit seinem Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt. Das Ehepaar und dessen 31-jähriger Sohn kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Landesstraße war zwei Stunden gesperrt.

In der Nacht auf Samstag war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden auf der Scharnsteiner Straße Richtung St. Konrad mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer half dem Mann aus dem Pkw und verständigte die Polizei. Er wurde leicht verletzt. Ein Alko-Test ergab 1,9 Promille.

Am Freitag kurz nach 19 Uhr war ein 29-Jähriger mit seiner hochschwangeren Lebensgefährtin (23) in Puchenau unterwegs, als ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land nach einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen deren Auto geprallt war. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt. Die schwangere Frau blieb unverletzt. Der entlaufene Hund des Paares wurde von einem Auto angefahren und getötet.

Entgegen der vorgeschriebenen Richtung fuhr am späten Samstagnachmittag ein 19-Jähriger auf der Umfahrungsstraße von Lochen (Bezirk Braunau) mit seinem Auto in einen Kreisverkehr ein. Dabei prallte das Auto gegen das Fahrzeug eines 69-Jährigen, der trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Lenker wurden verletzt. (elha)

