Sechs infizierte Pflege-Mitarbeiter im Ordensklinikum Elisabethinen

In Oberösterreich ist die Zahl der Corona-Infektionen von Mittwoch auf Donnerstag um 29 auf aktuell 367 Erkrankungsfälle gestiegen. Im Linzer Kepler Uniklinium (KUK), wo am Montag ein Turnusarzt der Klinik für Lungenheilkunde positiv auf Covid-19 getestet worden war, sind laut Spital keine weiteren Fälle mehr aufgetreten.

Im Linzer Spital der Elisabethinen (Ordensklinikum), wurden sechs Pflegemitarbeiter positiv getestet, bestätigte eine Sprecherin Medienberichte. Alle Kontaktpersonen unter Kollegen und Patienten seien zweimal negativ getestet worden.

Aufruf an Kunden und Passagiere

Die Stadt Linz rief indes Kunden des "Thalia"-Store auf der Landstraße auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Ein Mitarbeiter (oder eine Mitarbeiterin), der am Freitag und am Samstag (28. und 29. August) in der Bastelabteilung Dienst hatte, wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Das Land Oberösterreich hat am Donnerstag einen Aufruf an Zugpassagiere gestartet: Eine infizierte Person ist am Donnerstag, 27. August, um 9.21 Uhr mit dem Railjet von Wels nach Wien gefahren. Um 18.20 Uhr ging es vom Bahnhof Meidling in der Familienzone retour (Zugnummer 746). Bei der Hinfahrt sei der betroffene Passagier gemeinsam mit etwa vier Personen mit ausreichend Abstand und Mundschutz im Abteil gesessen, informierte der Krisenstab des Landes.

Während des Aufenthalts in Wien unternahm die Person Fahrten mit den U-Bahn-Linien U4 und U6 (Hinfahrt zum Tiergarten Schönbrunn ab etwa 11.20 Uhr vom Bahnhof Wien Meidling aus zur Station Schönbrunn; Rückfahrt von Schönbrunn zum Bahnhof Wien Meidling um ca. 17:45 Uhr).

Wer am selben Tag ebenfalls mit den Zügen bzw. mit den U-Bahnen gefahren ist, soll seinen Gesundheitszustand beobachten und im Falle auftretender Symptome die Gesundheitshotline unter der Telefonnummer 1450 anrufen.

