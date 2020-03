Sechs Feuerwehren löschten Brand auf Bauernhof

Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht zu einem Brand einer Hackschnitzel-Heizung alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort brannte es in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude, welches unter anderem als Hackschnitzellager dient. Die Flammen schlugen bereits durch das Dach.

Die Einsatzkräfte der sechs alarmierten Feuerwehren konnten den Brand rasch eindämmen und ein Ausbreiten auf das gesamte Gebäude verhindern. Für die Brandbekämpfung musste eine längere Löschwasser-Leitung von einem Teich zum brennenden Gebäude gelegt werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Verletzt wurde niemand.

