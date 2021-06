"Wieso krieg’ ich das Foto nicht größer? Das hab’ ich doch schon mal geschafft..." Schwester Lucilla Janko tippt mit dem Touchpen mehrmals auf ihr Tablet. Dann lächelt sie wieder, und man sieht ein klein wenig Stolz durchblitzen. "Jetzt hab ich’s geschafft." Die Ordensschwester der Benediktinerinnen vom Unbefleckten Herzen Mariens in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) hat mit ihren 82 Jahren schon viel erlebt. Im Alter von 19 Jahren in den Orden eingetreten, absolvierte sie