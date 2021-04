Arbeiter bei Verschubarbeiten schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich um 21.15 Uhr. Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hätte einen in Schrittgeschwindigkeit freilaufenden Waggon-Zug vor der Ankoppelstelle am vorgesehenen Waggon mittels Hemmschuh abbremsen sollen. Er stellte sich zwischen die sich nähernden Puffer, um die unmittelbare Ankoppelung vorzunehmen. Plötzlich stolperte der Mann und kam zwischen den Gleisen zu liegen. Dabei überrollte der vorderste Waggon seinen Fuß und verletzte ihn schwer. Er konnte noch einen Arbeitskollegen um Hilfe rufen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und dem Notarzt wurde der Verletzte in das Klinikum Wels eingeliefert.