Schwertransporter liegengeblieben: Stau auf der A7

Das überbreite Fahrzeug musste gestern dort umgehend anhalten: Eine Hydraulikleitung war - vermutlich aufgrund von Materialermüdung - geplatzt, der Fahrzeugrahmen ließ sich deshalb nicht mehr anheben. Im Normalfall lässt sich der Rahmen hydraulisch leicht heben und senken, um sich unterschiedlichen Straßengegebenheiten anpassen zu können.

Der überbreite Lkw ist zwar am Rand abgestellt, ragt aber dennoch leicht in die Fahrbahn. Autolenker müssen ausweichen. Zu den Stoßzeiten staute es sich gestern Abend und heute im Frühverkehr laut Asfinag bis zur Salzburger Straße bzw. zum Franzosenhausweg zurück.

Das Problem ließ sich am Donnerstag unglücklicherweise nicht mehr lösen. Für ein derart schweres Fahrzeug brauche es einen Spezialisten, so Mario Fröhlich, stellvertretender Autobahnmeister der Asfinag. Lichtblick: Diese Fachmänner arbeiteten am Freitagvormittag bereits an der Behebung des Problems. Voraussichtlich bis Mittag soll der Lkw wieder fahrtüchtig sein und seinen ungünstigen Abstellplatz verlassen haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper