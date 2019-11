Schwerpunktkontrollen: 17 Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Bei Schwerpunktkontrollen in der Nacht auf Samstag in den Bezirken Grieskirchen und Eferding und in Linz wurden alleine in der Landeshauptstadt elf Lenker angezeigt, weil sie ihr Fahrzeug alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gelenkt hatten. Sechs weitere betrunkene Lenker wurden in den Bezirken Grieskirchen und Eferding erwischt. Zahlreiche weitere Verwaltungsübertretungen wurden angezeigt.

Unterstützt wurde die Polizei von 18 Polizeischülern des Linzer Bildungszentrums.

