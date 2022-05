Schwerpunktkontrolle: Fünf Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Der erste Drogenlenker wurde vor dem Stadtpolizeikommando in der Linzer Nietzschestraße angehalten und positiv auf THC getestet. Die Amtsärztin stellte die Fahruntauglichkeit fest.

Ein Päckchen mit weißem Pulver ließ ein Mann bei der Polizeikontrolle in Wels fallen. Er war zuvor mit einem Roller auf dem Gehsteig der B137 unterwegs. Eine Untersuchung verweigerte der Mann.

Ebenfalls auf der B137 in Wels ging den Beamten ein Lenker ohne Führerschein ins Netz. Auch hier war der Drogentest positiv.

Gleich fünf Substanzen wurden bei der Untersuchung eines Autolenkers auf der A25 in Wels festgestellt. Ein weiterer Lenker, der in Wels angehalten wurde, hatte zuvor opiumhaltige Substanzen und andere Beruhigungsmittel konsumiert. Auch er wurde für fahruntauglich erklärt.

Alle ertappten Drogenlenker werden angezeigt.

Flucht vor der Polizei

Einen Wiederholungstäter ertappten die Polizisten in der Mozartstraße in Wels. Der Mann hatte seinen Führerschein bereits wegen eines Drogenvergehens abgeben müssen. Als er am Wochenende erneut zur Kontrolle gebeten wurde, ergriff er Flucht. Der Lenker raste mit 100 km/h durch eine 30er-Zone und touchierte ein geparktes Auto.