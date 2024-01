Schwerpunkt Digitalisierung: "Wollen Hemmschwelle der Jugendlichen senken"

Die digitalen Kompetenzen von Oberösterreichs Jugendlichen sollen 2024 weiter ausgebaut werden. Die Ergebnisse der oberösterreichischen Jugendstudie 2023 würden einen Handlungsbedarf aufzeigen, wie Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte.

Chancen, aber auch Ängste und Sorgen

Bei der Studie wurden 514 Jugendliche in Oberösterreich befragt. Neben den damit verbundenen Chancen wird die zunehmende Digitalisierung von den 14- bis 25-Jährigen aber auch kritisch gesehen. So hat jeder dritte Befragte Angst nicht mit den technischen Neuerungen Schritt halten zu können. 60 Prozent der Jugendlichen bereitet die Polarisierung der Gesellschaft durch soziale Netzwerke und Algorithmen große Sorgen.

"Wir möchten die Jugendlichen an dieses Thema weiter heranführen und die Hemmschwelle senken", sagt Christa Pacher, Leiterin der Gruppe Jugend beim Land Oberösterreich. 582 Digital-Workshops an Schulen mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmern wurden im Vorjahr abgehalten. Neu kommt das Thema künstliche Intelligenz und wie beispielsweise mit ChatGPT konkret umgegangen wird hinzu. "Die Schüler sagen, dass sie darüber in der Schule zu wenig mitbekommen", sagt Jugend-Landesrat Hattmannsdorfer.

Beratungen bei Social-Media-Sucht

Der erste Durchlauf des Pilot-Projekts "Codes & Future" ist hingegen bereits absolviert, wird aktuell adaptiert und soll ausgebaut werden. 52 Klassen und insgesamt 610 Schüler haben neben dem theoretischen Wissen auch bei Partnerfirmen, wie Dynatrace, KEBA oder Siemens, Einblicke in den Berufsalltag bekommen. "Die Kombination aus Theorie und Praxisbeispielen macht die Thematik greifbar", sagt Johannes Pracher, Leiter der Sparkasse-Startrampe und ergänzt: "Wir sind bei diesem Projekt natürlich auch weiterhin dabei und ich bin begeistert, wie die Schüler in den Workshops mitarbeiten."

Der dritte Schwerpunkt soll 2024 im Themenfeld "Digitale Reiz- und Informationsüberflutung" gesetzt werden. Das JugendService wird dafür gemeinsam mit Kooperationspartnern Beratungen — unter anderem Social-Media-Sucht oder "digital detox" — anbieten. "Die Nachfrage in diesem Bereich wird immer größer", sagt Jugend-Landesrat Hattmannsdorfer.

