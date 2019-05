Schwerer Verkehrsunfall nach Blitzeis

KIRCHBERG-THENING. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Bild: Matthias Lauber

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war am Dienstag gegen 18:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Theninger Bundesstraße von Thening kommend in Richtung Breitbrunn unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich seine 26-jährige Freundin aus dem Bezirk Wels-Land.

Bei der Ortseinfahrt Niederfeld bremste der 24-Jährige seinen Pkw ab und dürfte dabei aufgrund der zum Teil durch Graupelschauer eisigen Fahrbahn ins Schleudern geraten sein. Das Fahrzeug stellte sich quer zur Fahrbahn und prallte mit der linken hinteren Seite gegen den aus Richtung Breitbrunn kommenden Pkw, gelenkt von einer 57-jährigen Frau aus dem Bezirk Linz-Land.

Durch den Anprall wurde der Pkw der 57-Jährigen auf den Gehsteig geschleudert. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in den Med Campus III geflogen. Der 24-Jährige und seine Freundin wurden verletzt und mit der Rettung in das UKH Linz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

