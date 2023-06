Schwerer Unfall bei Motorrad-Bergrennen in Julbach

Ein Rekord jagt den nächsten beim Motorrad-Bergrennen, das an diesem Wochenende in Julbach stattfindet. Überschattet wurde die Sportveranstaltung, die auch gleichzeitig ein Europaschaftslauf ist, jedoch von einem Unfall beim Training gestern Nachmittag: Emanuel Reisinger (38) aus Taufkirchen in Oberösterreich kam in einer Kurve mit seiner Yamaha schwer zu Sturz. "Es war leider ein Fahrfehler von ihm selbst. Das wundert uns Veranstalter eigentlich sehr, denn er ist einer der besten Fahrer", sagt Veranstalter und Obmann des MSC Julbach Bernhard Deschka im Gespräch mit den OÖN.

Die Yamaha wurde beim Sturz völlig zerstört, Reisinger selbst wurde so schwer verletzt, dass er nicht mehr ansprechbar war. Die Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus, wo er so schnell wie möglich operiert wurde. Von Seiten der Veranstalter hieß es, dass Reisinger zwar schwer verletzt, jedoch nicht in Lebensgefahr sei. "Wir haben bisher auch kaum Informationen erhalten, aber die Ärzte gehen davon aus, dass er wieder ganz gesund wird. Und das ist das Wichtigste", sagt Deschka.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger