Schwerer Unfall auf der A1: Pfeiler bohrte sich in Kastenwagen

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der A1 im Einsatz. Der Lenker eines Kleintransporters, der einen weiteren Pkw auf einem Anhänger nach sich zog, hatte auf der Fahrt in Richtung Wien wohl aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr auf eine abgeschrägte Betonleitplanke auf, wodurch das Gespann zurück auf die Autobahn katapultiert wurde. Dabei wurde die Lärmschutzwand auf einer Länge von rund 50 Metern mitgerissen.

Die vier Insassen des Wagens dürften laut Einsatzkräften einen Schutzengel gehabt haben: Einer der Stützpfeiler der Lärmschutzwand durchbohrte die Windschutzscheibe und ragte bis in den Fahrgastraum, verfehlte jedoch die Personen.

Bilder aus dem Inneren: Der Pfeiler ragte bis in den Fahrgastraum. Bild: FF Mondsee

Den Einsatzkräften der Feuerwehren Mondsee und Guggenberg bot sich, als sie gegen 5:30 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, ein Bild der Verwüstung: Trümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn der A1. Das Zugfahrzeug lag auf dem Dach, der Anhänger schräg zur Fahrbahn.

Drei Personen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien, eine Vierte musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem schwer demolierten Wagen geschnitten werden. Die Verletzten wurden von der Rettung versorgt. Laut Polizei dürften sie die Unfall mit leichten Verletzungen überstanden haben. Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn zum Teil gesperrt werden, der Stau reichte bis zur Auffahrt Mondsee zurück.