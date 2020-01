Schwerer Lkw-Unfall auf der A1 bei Asten

Der mit Fliesen beladene Lkw kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Lärmschutzwand. Der Aufprall war so heftig das sich die Fahrerkabine vom Fahrzeug gelöst hat und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde nach Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert. Am Lkw sowie an der Lärmschutzwand entstand ein hoher Sachschaden.

Für die Bergung wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Im Bereich der Unfallstelle kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden andauern.