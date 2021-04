Schwerer Bus-Unfall: Sechs Kinder verletzt

Zu einem schweren Bus-Unfall kam es Mittwochfrüh in der Gemeinde Hochburg-Ach. Bei winterlichen Fahrverhältnissen kam ein Schulbus von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. 15 Kinder waren an Bord, sechs Kinder und der Busfahrer wurden ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.

"Als wir ankamen, standen die Kinder bereits neben dem umgekippten Schulbus. Nachkommende Autofahrer und eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife hatten sie aus dem Fahrzeug befreit" sagt Martin Wilske, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hochburg. "Wir haben die unverletzten Kinder in unser Feuerwehrhaus gebracht und dort versorgt, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden."

20 Mann der Feuerwehren Hochburg und Ach an der Salzach standen im Einsatz, neben österreichischen Sanitätern halfen auch Rettungssanitäter aus Deutschland bei der Versorgung.

Wegen der winterlichen Fahrbedingungen kam es in Oberösterreich zu gleich mehreren Unfällen, auch in Gmunden, Freistadt und Seewalchen am Attersee.

Sechs Kinder wurden verletzt Bild: (Daniel Scharinger)