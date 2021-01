Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Meldungen von schweren Rodelunfällen. Vor allem in Oberösterreich hat sich die Zahl der beim Schlittenfahren verletzten Personen gehäuft. Jüngster Vorfall: Am Sonntag mussten zwei Mädchen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Sternstein in Bad Leonfelden (Bez. Urfahr-Umgebung) gegen ein abgestelltes Pistengerät geprallt waren.