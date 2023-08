Schwere technische Mängel: Polizei kontrollierte Mopeds im ganzen Land

Die eingesetzte Streife kontrollierte innerhalb weniger Stunden insgesamt 19 Mopeds. An fünf davon mussten die Kennzeichen wegen überhöhter Geschwindigkeit am Rollenprüfstand an Ort und Stelle abgenommen werden.

49 Anzeigen gab es wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen, acht Mal wurde ein Antrag auf eine besondere Überprüfung nach dem Kraftfahrgesetz durch die Landesregierung gestellt. Besonders aufgefallen ist hier ein junger Mopedlenker, der am Hinterreifen vollständig ohne Bremsbeläge unterwegs war.

