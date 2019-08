Schwere Sachbeschädigung in Lenzing: Hinweise erbeten

Unbekannte Täter sollen in der Nacht auf Sonntag die Ulrichsberg-Kapelle in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) beschädigt haben. Durch ein Gitter hindurch wurden die Kirchenfiguren und Wandverzierungen mit Steinen und einem Holzpflock beschädigt. In der unmittelbaren Umgebung sollen die Täter außerdem in einem Garten Steine umgeworfen und eine Glaskugel zerstört haben. Zudem sollen sie einen Blumentopf aus Terrakotta gestohlen haben. Die Spurenlage führte die Polizei über einen Feldweg von der Kapelle weg in Richtung Hallenbad Leinzing. Dort wurde ein abgestelltes Auto ebenfalls beschädigt vorgefunden. Die Unbekannten haben aus allen Reifen die Luft abgelassen, dadurch die Felgen beschädigt und den Lack des Autos zerkratzt.

Laut Zeugenaussagen habe sich eine Gruppe Jugendlicher zum vermuteten Tatzeitpunkt zwischen 22:30 und 23:30 im Bereich der Kapelle und des Hallenbades aufgehalten. Sie könnten in Verbindung mit den Beschädigungen stehen. Die Polizeiinspektion Leinzing bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4166

