Schwer verletzt: Dreijähriger geriet mit Fuß in Seilwinde

Es war gegen 12.45 Uhr, als der 29 Jahre alte Vater des Buben damit beschäftigt war, mit einem sogenannten Mistschrapper Gülle abzupumpen. In seiner unmittelbaren Nähe hielt sich der Dreijährige auf. Als sich die Seilwinde des Mistschrappers automatisch einschaltete, geriet das kleine Kind laut Polizei zu nahe an das am Boden verlaufende Stahlseil und wurde von diesem erfasst.

Der 55-jährige Großvater des Buben bemerkte die Situation und betätigte sofort den Not-Ausschaltknopf. Gemeinsam mit seinem Sohn leistete er Erste Hilfe. Ein Notarzt-Hubschrauberteam von "Martin 3" transportierte das Kind in ein Spital nach Linz.

