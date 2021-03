Seit Jahren klagen die Bürgermeister von Ebensee über eine rechtliche Pattsituation am Traunsee, die die Marktgemeinde teuer zu stehen kommt. Wenn die Traun nach schweren Regenfällen Treibgut – vor allem Holz, vermischt mit Plastikmüll und Tierkadavern – in den Traunsee spült, sammelt sich der Abfall in der Ebenseer Bucht, blockiert den Seezugang für Bootsbesitzer und verunstaltet das Ufer.