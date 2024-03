Schwebende Neufahrzeuge und ein Elektroauto mit schwarzem Dachzelt

Im Design Center in Linz herrscht am Donnerstagvormittag emsige Betriebsamkeit, es laufen die Vorbereitungen für den Autofrühling. Fast alle Augen sind aber jetzt gerade auf Jasmin "Jasko" Sisic gerichtet. Er sitzt in einem riesigen Teleskopstapler und hievt im Foyer Ost mit stoischer Ruhe behutsam Auto für Auto auf die gut fünf Meter hohe Empore.

"28 Autos habe ich schon raufgehoben, zwei fehlen noch", sagt Sisic, der bereits 33 Jahre bei der Messe Linz arbeitet, im OÖN-Gespräch. Auf die Frage, ob er denn nervös sei, da die Autos ja sehr teuer seien, sagt er: "Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ich ein bisschen nervös. Aber jetzt ist das dank meiner Erfahrung kein Problem mehr."

30 Autos werden raufgehoben

Damit die 30 Autos überhaupt raufgehoben werden können, wurde ein Teil des Geländers demontiert. Oben auf der Brüstung stehen zwei Männer, die mit Gurten gesichert sind; sie nehmen die Fahrzeuge in Empfang. Als die 30 Pkw sicher oben angekommen sind, wird das Geländer auch schon wieder montiert.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im kleineren Veranstaltungssaal haben bereits 33 Autos Aufstellung genommen – vom Roadster Mazda MX-5 bis zum vollelektrischen Ford Mustang Mach-E mit großem, schwarzem Dachzelt.

Und sobald die Autos dort stehen, wo sie stehen sollen, rücken die Putztrupps an. Sie polieren die Karossen auf Hochglanz – und beseitigen alle Spuren der Anfahrt.

Abgase sind beim Rangieren in der großen Ausstellungshalle kaum noch zu riechen. Was kein Wunder ist, denn gut 80 Prozent der 200 Ausstellungsstücke haben bereits einen elektrifizierten Antrieb. Sie fahren damit nicht nur leise, sondern auch emissionsfrei.

20 Ladepunkte für E-Autos

Eine Premiere gibt es heuer auf der Freifläche zwischen Design Center und dem angrenzenden Hotel. Keba, der Linzer Spezialist für Elektroauto-Ladelösungen, hat gemeinsam mit der Linz AG 20 temporäre Wallboxen aufgestellt. Dort können die Besucher, die mit ihrem Stromer zur Automesse anreisen, während des Ausstellungsrundgangs ihr Elektroauto gratis laden. Geladen wird mit einer Leistung von bis zu 11 kW.

Ladestation von Keba/Linz AG: E-Autos können gratis geladen werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Heuer werden die 17 ausstellenden Händler des "Vereins der Linzer Automobilhändler" und ein Gastbetrieb insgesamt 40 Automarken präsentieren – von A wie Abarth und Alfa Romeo bis V wie Volvo und VW.

BYD und Fisker erstmals dabei

Erstmals vertreten beim Autofrühling sind die chinesische Marke BYD ("Build Your Dreams") sowie die US-amerikanische Marke Fisker. Der SUV Fisker Ocean wird ja bei Magna in Graz gebaut. Eine Rückkehr nach mehreren Jahren Pause feiert die südkoreanische Marke Ssangyong – und zwar gleich mit mehreren Modellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.