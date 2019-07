Schwarzes Wochenende: Drei Menschen tödlich verunglückt

Am Wochenende sind auf Oberösterreichs Straßen gleich drei Menschen ums Leben gekommen. Der jüngste Unfall passierte am Sonntag in der Früh in Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding. Ein betrunkener Schärdinger (20) war mit seinem für den Verkehr nicht mehr zugelassenen Audi A3 auf der Eferdinger Straße unterwegs. Zudem besitzt der Mann nicht einmal einen Führerschein.

Im Wagen saßen noch drei junge Menschen: auf dem Beifahrersitz eine 17-jährige Taufkirchnerin und auf der Rückbank ein 23-jähriger und ein 21-jähriger Schärdinger. In Jechtenham kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr ein Marterl nieder und touchierte einen Baum. Dann wurde der Pkw gegen eine Bushütte aus Beton geschleudert und kam auf dem Dach zu liegen, wir haben berichtet.

"Haben unser Bestes gegeben"

Für den 21-Jährigen auf der Rückbank kam jede Hilfe zu spät. Er wurde in dem Wrack eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. „Alle anderen Personen waren verletzt, aber ansprechbar. Wir haben den eingeklemmten Mann herausgeschnitten“, schilderte Alois Steinmann, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen. „Wir haben unser Bestes gegeben, geholfen hat es leider nix.“ Ein Alkotest beim Fahrer ergab 1,42 Promille. Die Staatsanwaltschaft habe zudem angeordnet, eine Blutprobe von dem 20-Jährigen sicherzustellen, sagte ein Polizeisprecher. Denn es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer auch Drogen genommen habe.

Besonders tragisch war ein Unfall in Bad Ischl in der Nacht auf Samstag, bei dem ein 16-jähriger Mopedlenker ums Leben kam. Der Lehrling aus Bad Goisern war laut Polizei auf der Salzburger Straße Richtung St. Wolfgang unterwegs. Beim Knoten Bad Ischl fuhr er aber nicht auf die Rampe 4 auf die Bundesstraße, sondern gegen die Fahrtrichtung auf die Rampe 1. So kollidierte der Jugendliche als „Geisterfahrer“ mit voller Wucht mit einem Taxi, das von einer 60-jährigen Ischlerin gelenkt wurde.

Sein Mitfahrer (18) aus St. Wolfgang wurde 15 Meter weit über das Auto geschleudert. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen. Für den 16-jährigen Benjamin E. kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarztteam transportierte den 18-Jährigen ins Krankenhaus nach Bad Ischl. Wieso der Mopedlenker falsch aufgefahren war, steht laut Polizei noch nicht fest.

Motorradfahrer übersehen

In Bad Goisern fuhr am Samstag ein Motorradfahrer (38) auf der B 145, als plötzlich ein einbiegender Pritschenwagen die Straße überquerte. Es kam zur Kollision und der Motorradlenker geriet unter den Klein-Lkw. Trotz der Reanimationsversuche zweier Ärzte, die zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen waren, kam für den 38-Jährigen aus Pöndorf jede Hilfe zu spät, er erlag seinen schweren Verletzungen.

