Die Daten sind deprimierend: Nur knapp mehr als jeder zweite Einwohner des Bezirks Braunau ist vollständig gegen Covid geimpft, die Quote liegt bei aktuell 56,0 Prozent. Damit ist der Innviertler Bezirk mit Abstand Schlusslicht in ganz Österreich. Der zweitschlechteste Bezirk, Spittal/Drau in Kärnten, hat eine Quote von 58,5 Prozent. Bei den Fallzahlen hat der Bezirk Braunau seit Wochen einen sicheren Platz unter jenen zehn Bezirken Österreichs mit der höchsten Inzidenz. Das liegt – so