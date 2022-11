Schwarzarbeit und Sozialbetrug: Eisenbieger im Visier der Kripo

Die Beamten halten sich aus „ermittlungstaktischen Gründen“ noch sehr bedeckt, um die weiteren Erhebungen nicht zu gefährden.

In Oberösterreich wird gegen mehrere Firmenverantwortliche der Eisenbiegerbranche ermittelt. Dabei federführend sind die Kriminalisten des Linzer Stadtpolizeikommandos und der Polizei in Tumeltsham im Bezirk Ried im Innkreis.

Es geht um den Verdacht, dass Ausländer illegal beschäftigt wurden, die aber nur ein 90-Tage-Touristenvisum hatten, das nicht zum Arbeiten berechtigt. Um illegal beschäftigte Asylwerber „geht es weniger“, sagt ein Ermittler. Außerdem sollen zahlreiche Beschäftigte nicht bei der Sozialversicherung angemeldet gewesen sein. Auch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse soll durch diese Machenschaften geschädigt worden sein.

Wie groß der Schaden sein soll, wollen die Ermittler nicht verraten. Aufgrund neuer Erkenntnisse seien am 16. November auf acht Baustellen gezielte Kontrollen durchgeführt worden, hieß es: drei in Linz, zwei im Bezirk Urfahr-Umgebung und je eine in den Bezirken Linz Land, Gmunden und Vöcklabruck.

93 Arbeiter seien überprüft und dabei „zahlreiche Übertretungen“ festgestellt worden. Ein Arbeiter war im Schengener Informationssystem zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Geschäftsführer einer Baustahlverlegungsfirma soll versucht haben, die Amtshandlung zu behindern und Zeugen zu beeinflussen.

An den Kontrollen waren rund 130 Einsatzkräfte beteiligt. Sogar drei Drohnen wurden eingesetzt.